CorSera - Mercato Milan: per gennaio si attendono risorse da un’eventuale partenza di Jovic o Okafor

Il Milan vuole prima valutare come rientrerà Ismael Bennacer, che ieri è tornato ad allenarsi individualmente a Milanello, dopo il secondo grave infortunio negli ultimi anni, ma in via Aldo Rossi sanno bene che a gennaio c'è da rinforzare e irrobustire il centrocampo. Ad oggi Morten Frendrup del Genoa è il profilo più apprezzato.

A riferirlo è questa mattina il Corriere della Sera che aggiunge che il Milan punta ad avere le risorse per il mercato di gennaio dall'eventuale cessione di uno tra Luka Jovic, ormai finito ai margini del progetto tecnico di Paulo Fonseca, e Noah Okafor, il quale sta trovando poco spazio anche in questa stagione e per questo potrebbe valutare la possibilità di andare a giocare con continuità da un'altra parte.