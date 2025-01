CorSera - Mercato Milan: per l'attacco si puntano Gimenez del Feyenoord, Felix del Chelsea, Lukebakio del Siviglia

vedi letture

Il Milan chiuderà nelle prossime ore per Kyle Walker, ma il difensore del Manchester City non sarà l'unico colpo del mercato estivo del Diavolo che cerca rinforzi anche per il centrocampo e per l'attacco. In merito ai potenziali obiettivi per il reparto offensivo, l'edizione odierna del Corriere della Sera riferisce stamattina che il club di via Aldo Rossi punta su Gimenez del Feyenoord, Joao Felix del Chelsea e Lukebakio del Siviglia.

Per quanto riguarda il mercato in uscita, nelle scorse ore si iniziato a parlare della possibili partenze di due giocatori arrivati la scorsa estate a Milanello, vale a dire Emerson Royal e Strahinja Pavlovic: il terzino brasiliano è finito nel mirino di Galatasaray e Fulham, mentre il centrale servo piace molto al Fenerbahçe di Mourinho.