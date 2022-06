MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

In vista della prossima stagione, il Milan sogna un grande colpo per rinforzare la fascia destra d'attacco. Un nome che piace molto in via Aldo Rossi è quello di Nicolò Zaniolo, ma non ai 70 milioni di euro che chiede la Roma. Lo riferisce questa mattina l'edizione odierna del Corriere della Sera.