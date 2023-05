CorSera: "Milan, 80 milioni per ripartire. Kamada in arrivo, ma serve di più"

"Milan, 80 milioni per ripartire. Kamada in arrivo, ma serve di più": titola così questa mattina il Corriere della Sera in merito al mercato dei rossoneri che questa estate dovranno rinforzare notevolmente la squadra a disposizione di Pioli se vorranno essere competitivi sia in Italia che in Europa.

Nei prossimi giorni, Maldini e Massara conosceranno il budget a disposizione che dovrebbe essere di circa 50 milioni di euro, a cui si aggiungeranno altri 30 derivanti da cessioni e risparmi sugli ingaggi. Il primo colpo sarà l'arrivo a zero di Kamada, ma oltre al giapponese servono altri innesti di qualità (nel mirino ci sono per esempio Loftus-Cheek, Asensio, Berardi e Openda).