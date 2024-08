CorSera - Milan al lavoro per le cessioni. Poi tentativo per Koné

Come riferisce questa mattina il Corriere della Sera, in questi ultimi giorni di mercato il Milan lavorerà in primis sulle uscite: in particolare, servono le cessioni di Yacine Aldi e Ismael Bennacer (andrà via anche Tommaso Pobega) che sono propedeutiche ad un nuovo eventuale innesto, vale a dire Manu Koné del Borussia Mönchengladbach.

Senza le partenze del francese e dell'algerino, il giovane mediano francese non può arrivare in quanto non c'è spazio per lui nella lista per la Serie A. Il ds del Borussia, Roland Virkus, venti giorni fa ha annunciato la sua voglia di andare via: "Ci ha detto già a inizio estate che vorrebbe essere ceduto".