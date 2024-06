CorSera: "Milan, al via l’era Fonseca: domani l’ufficialità firmata Ibrahimovic"

L'edizione odierna del Corriere della Sera titola così questa mattina: "Milan, al via l’era Fonseca: domani l’ufficialità firmata Ibrahimovic". Domani mattina a Milanello, Zlatan Ibrahimovic parlerà per la prima volta in conferenza stampa da superconsulente del club rossonero e annuncerà ufficialmente l'arrivo di Paulo Fonseca sulla panchina milanista.

L'avventura del portoghese parte già in salita visto che le aspettative dei tifosi milanisti per il post-Pioli erano ben altre (avrebbero preferito di gran lunga Conte o De Zerbi). Una mano gliela può dare certamente il mercato dove la priorità è sempre quella di prendere un grande attaccante e il nome di Joshua Zirkzee del Bologna è da tempo in cima alla lista del Diavolo. Ma serviranno rinforzi in tutti i reparti per provare ad iniziare a colmare il gap con l’Inter.