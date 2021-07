CorSera - Milan, altra goleada in amichevole: i segnali sono positivi

Secondo test e seconda goleada per il Milan di Pioli. Lo scrive il Corriere dello Sera dopo l’amichevole disputata ieri a Milanello. Gli avversari affrontati fin qui (Pro Sesto e Modena) hanno opposto una scarsa resistenza, ma è innegabile che i segnali siano positivi. È stata un’altra prova convincente, dunque, per i rossoneri, che nel prossimo test affronteranno il Nizza in trasferta.