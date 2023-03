CorSera - Milan, anche i migliori in difficoltà: Theo non ha spinto, Diaz spento, Leao quasi irritante

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Come riporta questa mattina il Corriere della Sera, ieri contro la Salernitana anche i giocatori migliori del Milan ha avuto parecchie difficoltà: Theo Hernandez, per esempio, ha spinto poco, Diaz non si è quasi mai acceso, mentre Leao è stato quasi irritante. L'unico a rispondere presente all'appello è stato Giroud, in gol con un bel colpo di testa su angolo, ma purtroppo questa rete non è bastata al Diavolo a portare a casa i tre punti.