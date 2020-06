CorSera - Milan, anche Pioli si gioca tutto in 40 giorni ma una sua conferma è improbabile

Anche Stefano Pioli, così come il Milan, si gioca tutto nei prossimi 40 giorni, anche se una sua conferma sulla panchina milanista per la prossima stagione è sempre più improbabile: come spiega questa mattina il Corriere della Sera, l’ombra di Rangnick si fa sempre più incombente, ma se l'attuale tecnico rossonero ha una chance per tenersi il posto è solo qualificandosi alla prossima Europa League.