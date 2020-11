In vista del match di domenica contro il Napoli, l'edizione odierna del Corriere della Sera titola così sui rossoneri: "Milan, Bonera in panchina". Dopo Pioli, è stato trovato positivo al Covid-19 anche il suo vice Murelli e dunque al San Paolo in panchina ci sarà Daniele Bonera, ex difensore milanista e attuale collaboratore tecnico dell'allenatore parmigiano.