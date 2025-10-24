CorSera: "Milan-Como in Australia diventa un intrigo internazionale. Max e Cesc: giochiamo qui"

"Milan-Como in Australia diventa un intrigo internazionale. Max e Cesc: giochiamo qui": titola così questa mattina il Corriere della Sera che spiega che, dopo il ripensamento della Liga che ha annullato il match tra Villarreal e Barcellona che era stato programmato a Miami per dicembre, ora ci sono molti dubbi anche sul fatto che a febbraio Milan-Como si giochi effettivamente a Perth. Se l’ok dell’Australia alla partita è scontato ed è atteso per oggi, mancano poi i via libera della Fifa e della Afc, la Confederazione asiatica calcistica. Secondo il Guardian, la Afc starebbe subendo "forti pressioni esterne per non autorizzare la partita".

Intanto nelle scorse ore, sia Massimiliano Allegri che Cesc Fabregas hanno spiegato che per loro sarebbe meglio giocare la partita in Italia. Ecco le parole del tecnico del Milan ieri in conferenza stampa alla vigilia della gara di stasera contro il Pisa: "Se si giocherà in Italia meglio, altrimenti ci organizzeremo per andare in Australia e disputare un incontro importante. In ogni caso bisogna che si decida presto, ciò che conta sono i tre punti".

