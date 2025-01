CorSera - Milan, Conceiçao furioso dopo la Juve: a chi gli sta vicino ha confessato di non aver mai allenato un gruppo con così poco carattere

Il Corriere della Sera in edicola oggi titola così questa mattina: "Milan, pugno duro e mercato per una rincorsa da 80 milioni". I rossoneri devono risalire in fretta la classifica in campionato perchè c'è un posto in Champions League che vale 80 milioni di euro. Di certo, giocando come sabato contro la Juventus, il quarto posto rischia di diventare un miraggio.

Dopo il ko contro i bianconeri, Sergio Conceiçao è furioso e a chi gli sta vicino avrebbe confessato di non aver mai allenato in carriera un gruppo con così poco carattere, così poca voglia di vincere. Ieri alla ripresa degli allenamenti a Milanello, il tecnico rossonero ha voluto mettere i giocatori davanti alle proprie responsabilità: "Prendetevi le vostre responsabilità" il senso della sua accusa ai calciatori milanisti.