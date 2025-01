CorSera - Milan, contatti continui con lo United e l'entourage di Rashford: la situazione

Sono giorni molto caldi a Casa Milan dove i dirigenti rossoneri hanno contatti continui con il Manchester United e l'entourage di Marcus Rashford, primo obiettivo del Diavolo per rinforzare l'attacco a disposizione di Sergio Conceiçao. Lo riferisce il Corriere della Sera che aggiunge che nella giornata di domani il suo fratello-agente incontrerà i Red Devils a cui presenterà le offerte ricevute dal suo assistito.

L'attaccante inglese, che nel caso dovesse sbarcare a Milanello escluderebbe l'arrivo di Kyle Walker dal Manchester City (si può tesserare solo un giocatore inglese), ha manifestato gradimento all'offerta milanista, ma al momento non ha ancora sciolto le riserve in via definitiva (Barcellona e Borussia Dortmund sono ancora in corsa).