La sfida di coppa contro lo Shamrock Rovers - in programma giovedì 17 settembre a Dublino - è fondamentale per la programmazione della stagione e per le future mosse di mercato. Lo scrive il Corriere della Sera, che evidenzia l’importanza del match europeo per il Milan. Con il passaggio del turno, infatti, aumenterebbero le possibilità di piazzare nuovi colpi in entrata.