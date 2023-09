CorSera - Milan, da valutare Maignan, Hernandez e Calabria: potrebbero recuperare già per mercoledì o al massimo per sabato

vedi letture

In vista della trasferta di mercoledì sul campo del Cagliari, in casa rossonera sono da valutare le condizioni di Mike Maignan, Theo Hernandez e Davide Calabria, che hanno saltato tutti e tre l'ultima partita contro il Verona. Secondo il Corriere della Sera, potrebbero recuperare già per il match in Sardegna e al massimo per la sfida successiva in programma sabato a San Siro contro la Lazio.