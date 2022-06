CorSera - Milan, dopo i rinnovi Maldini e Massara sentiranno Ibra: se continuerà a giocare lo stipendio sarà simbolico

MilanNews.it

Non appena firmeranno il loro rinnovo di contratto, Paolo Maldini e Frederic Massara, tra le prime cose che faranno, avranno un contatto con Zlatan Ibrahimovic, che attualmente si trova in Svezia per proseguire il suo recupero dopo l'operazione al ginocchio, per capire le sue intenzioni per il futuro. Se, come sembra, continuerà a giocare, lo stipendio dell'attaccante svedese sarà simbolico. Lo riferisce stamattina il Corriere della Sera.