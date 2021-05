CorSera - Milan, due giorni dopo Gigio è ancora sotto choc per l'incontro con i tifosi a Milanello

Secondo il Corriere della Sera in edicola questa mattina, in casa rossonera la tensione è altissima dopo l'incontro di sabato a Milanello tra una delegazione della Curva Sud e Gigio Donnarumma: il giocatore, che ha spiegato ai tifosi milanisti di non aver ancora deciso nulla sul suo futuro, è uscito dal colloquio in lacrime e, due giorni dopo l'accaduto, chi gli sta vicino assicura che è ancora sotto choc.