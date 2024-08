CorSera - Milan, ecco Fofana: il francese colma una lacuna in mezzo al campo. Sarà disponibile dalla trasferta di Parma

vedi letture

Dopo Morata, Pavlovic ed Emerson Royal, il Milan ha chiuso nelle scorse ore il suo quarto colpo di mercato, vale a dire Youssouf Fofana che è sbarcato ieri sera in Italia e oggi svolgerà le visite mediche di rito prima di firmare il suo nuovo contratto con il Diavolo ed essere presentato ufficialmente a Casa Milan nel pomeriggio. Stasera invece sarà a San Siro per Milan-Torino per conoscere i suoi nuovi tifosi (sarà a disposizione di Fonseca dalla seconda partita di campionato in casa del Parma).

L'acquisto di Fofana, come spiega stamattina il Corriere della Sera, colma una lacuna importante in mezzo al campo dove Kessie e Tonali non erano mai stati davvero rimpiazzati. Ora con il francese il Diavolo torna ad avere un muro davanti alla difesa e a giovarne sarà anche la retroguardia milanista che l'anno scorso andava troppo spesso in difficoltà.