CorSera - Milan, ecco la richiesta della Juve per Kulusevski: 3 milioni per il prestito e 40 per il riscatto obbligatorio

Nelle scorse ore, Dejan Kulusevski, messo sul mercato dalla Juventus, è stato proposto al Milan che per un attimo ha aperto alla possbilità di prendere l'attaccante esterno svedese, ma la sua disponibilità si è subito scontrata con le eccessive pretese del club bianconero che per il compagno di nazionale di Ibrahimovic chiede 3 milioni di euro per il prestito e 40 milioni per il riscatto obbligatorio. Lo riferisce il Corriere della Sera in edicola questa mattina.