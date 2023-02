CorSera: "Milan, fiducia a Pioli: nessuna rivoluzione. Leao, il volto della crisi che va risolta in fretta"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

"Milan, fiducia a Pioli: nessuna rivoluzione. Leao, il volto della crisi che va risolta in fretta": titola così questa mattina il Corriere della Sera che spiega che per il momento il tecnico rossonero non rischia il posto. Alcune sue scelte nelle ultime settimane, però, non ha convinto, in primis le due panchine di fila dell'attaccante portoghese. Per uscire dal momento difficile, il Diavolo non può permettersi di rinunciare al suo giocatore più forte.