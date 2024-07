CorSera - Milan-Fofana, distanza importante tra domanda e offerta: il Diavolo ha proposto 10 milioni, 25 milioni la richiesta del Monaco

Tra le priorità del Milan in questo mercato c'è anche di rinforzare il centrocampo. E da settimane ormai il Diavolo è in trattativa con il Monaco per Youssouf Fofana, ma per il momento l'affare non si sblocca in quanto c'è ancora troppa distanza tra domanda e offerta: come riferisce il Corriere della Sera, infatti, il club di via Aldo Rossi ha proposto 10 milioni di euro a fronte di una richiesta di 25 milioni avanzata dal club monegasco. Viste le difficoltà per arrivare la francese, il Milan sta valutando delle piste alternative, come per esempio quella che porta a Lazar Samardzic dell'Udinese.

Questi i numeri della stagione 2023-2024 di Fofana con la maglia del Monaco:

PRESENZE LIGUE 1: 32

PRESENZE COPPA DI FRANCIA: 3

PRESENZE TOTALI: 35

MINUTI IN CAMPO: 2973'

GOL: 4

AMMONIZIONI: 3