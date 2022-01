CorSera - Milan, fumata nera per Thiaw: lo Schalke chiede troppo

Fumata nera per il Milan. Lo scrive il Corriere della Sera parlando della trattativa per il difensore Malick Thiaw. Ieri il club rossonero ha recapitato allo Schalke 04 l’offerta da 6,5 milioni di euro per il giovane centrale, ma la società tedesca, nonostante la grave crisi economica che sta vivendo, ha replicato con la richiesta di 10 milioni. Troppi per Maldini e Massara: i colloqui - riferisce il quotidiano - potranno riprendere solo se lo Schalke abbasserà le pretese.