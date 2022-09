CorSera - Milan, Gazidis verso il ritorno nella MLS americana

MilanNews.it

Il contratto di Ivan Gazidis con il Milan è in scadenza a novembre e, salvo sorprese, il suo futuro non sarà nel club rossonero, ma potrebbe tornare nella Mls americana. Lo riferisce stamattina il Corriere della Sera che spiega che il suo posto come ad del club di via Aldo Rossi potrebbe essere preso da Giorgio Furlani, anche se tale rumors viene bollata come illazione irriguardosa.