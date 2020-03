CorSera - Milan, Ibra difficilmente resterà senza Boban e Maldini

In casa rossonera, è in atto una vera e propria rivoluzione dirigenziale che potrebbe però condizionare anche il futuro di Zlatan Ibrahimovic: convinto da Boban a tornare al Milan, l'attaccante svedese, il cui contratto scade il prossimo 30 giugno, difficilmente rinnoverà con il club di via Aldo Rossi senza la permanenza in società del dirigente croato e di Paolo Maldini. Lo riferisce il Corriere della Sera.