Nella giornata di ieri, Zlatan Ibrahimovic ha pubblicato sui social un video che risale a domenica di lui e Hakan Calhanoglu in moto mentre fanno una gita al lago: come riferisce il Corriere delle Sera, solitamente i club proibiscono tutto ciò, ma dal Milan fanno sapere che nel caso specifico non c’è nulla di scritto che lo vieti.