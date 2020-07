Non sarà facile trovare un’intesa per il rinnovo con Ibrahimovic. Lo scrive il Corriere della Sera, che fa il punto sul futuro dello svedese. Zlatan non è ancora convinto del tutto di chiudere in Svezia (all’Hammarby) e resterebbe a Milano. Ma vuole 6 milioni di euro netti all’anno. Uno stipendio da superstar. Per ora, però, il club non ha fatto proposte.