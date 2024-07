CorSera - Milan, il Fenerbahçe sulle tracce di Luka Jovic

vedi letture

Il Milan ha chiuso ieri l’acquisto dall'Atletico Madrid di Alvaro Morata che ha firmato un contratto che lo legherà al Diavolo per le prossime quattro stagioni, con opzione anche per quella successiva. Ma i rossoneri non hanno intenzione di fermarsi e puntano a prendere anche un altro attaccante. Nella rosa attuale a disposizione di Paulo Fonseca, è già presente Luka Jovic, il cui futuro a Milanello è incerto se dovessero arrivare due nuovi centravanti.

Come riferisce l'edizione del Corriere della Sera in edicola questa mattina, sulle tracce dell'attaccante serbo, al momento ancora in vacanza dopo aver giocato l'Europeo con la sua nazionale, ci sarebbe il Fenerbahçe che ha chiesto informazioni sull'ex giocatore della Fiorentina.