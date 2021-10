CorSera - Milan, il ritorno di Ibra: da marzo ad oggi ha partecipato a solo 6 partite

Zlatan Ibrahimovic è tornato ieri ad allenarsi in gruppo e quindi è di nuovo a disposizione di Stefano Pioli che in questo inizio di stagione lo ha potuto schierare solo per mezz'ora contro la Lazio. Negli ultimi mesi, lo svedese è stato tormentato da diversi problemi fisici, tanto che da marzo ad oggi ha partecipato a solo 6 partite. A riferirlo è questa mattina il Corriere della Sera.