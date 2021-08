CorSera: "Milan, in arrivo Adli. E tratta per Florenzi"

"Milan, in arrivo Adli. E tratta per Florenzi": titola così stamattina il Corriere della Sera in merito al mercato dei rossoneri che sono vicini all'acquisto dal Bordeaux di Yacine Adli, giovane talento francese che può fare sia il centrocampista che il trequartista. Prosegue intanto anche la trattativa con la Roma per Alessandro Florenzi, il quale vuole trasferirsi a tutti i costi a Milanello.