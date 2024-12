CorSera - Milan, in difesa avanti con la coppia Gabbia-Thiaw: è quella che al momento dà maggiori garanzie

Il problema del Milan resta la difesa, anche se nelle ultime partite i rossoneri sembrano aver trovato un po' di equilibrio in più. Il merito è sicuramente anche della coppia di centrali che al momento è quella titolare per Paulo Fonseca, vale a dire quella formata da Matteo Gabbia e Malick Thiaw. Come riporta stamattina il Corriere della Sera, è quella che ad oggi dà maggiori garanzie e per questo il tecnico rossonero la riproporrà anche stasera nella super sfida contro l'Atalanta.

Questa la probabile formazione del Milan contro l'Atalanta: (4-2-3-1) Maignan; Emerson Royal, Gabbia, Thiaw, Theo Hernandez; Fofana, Reijnders; Musah, Pulisic, Leao; Morata.