CorSera: "Milan in piena crisi: il derby per uscirne e la speranza Osorio. Tegola Bennacer"

MilanNews.it

© foto di © DANIELE MASCOLO

"Milan in piena crisi: il derby per uscirne e la speranza Osorio. Tegola Bennacer": titola così questa mattina il Corriere della Sera che parla del momento molto complicato che sta attraversando il Diavolo. Domanica c'è il derby, un match molto complicato che potrebbe però far rinascere i rossoneri se dovesse arrivare un risultato positivo. Stefano Pioli dovrà però fare a meno di Bennacer che si è infortunato nei giorni scorsi in allenamento. Oggi intanto ultimo giorno di mercato, con il club di via Aldo Rossi che sta provando a portare a Milanello il giovane attaccante esterno Osorio.