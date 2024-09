CorSera - Milan, l'abbraccio tra Fonseca e Leao dà la sensazione che un chiarimento ci sia stato

La vittoria contro il Venezia ha riportato un po' di serenità in casa rossonera dopo due settimane non semplici tra l'inizio deludente di campionato e il famoso caso del colling break di Roma. Uno delle note più positive della serata, come scrive stamattina il Corriere della Sera, è stato il recupero morale dei leader Rafael Leao e Theo Hernandez e anche l'abbraccio al momento della sostituzione del portoghese con Paulo Fonseca che dà la sensazione che un chiarimento ci sia stato.

"Come in una famiglia non sempre siamo tutti d’accordo, ma è importante far capire ai giocatori che l’atteggiamento conta, l’energia è importante" le parole del tecnico rossonero dopo la partita contro il Venezia in merito alla questione del cooling break di Roma.