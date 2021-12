CorSera - Milan, l'eventuale addio di Kessie sarà solo in estate

In merito al rinnovo di Franck Kessie, il cui contratto con il Milan scadrà il prossimo 30 giugno, continuano a non esserci passi in avanti. E così l'addio dell'ivoriano sembra essere sempre più probabile: come spiega stamattina il Corriere della Sera, l'eventuale partenza dell'ex Atalanta non avverrà comunque a gennaio (il giocatore piace in Inghilterra e al PSG), ma solo in estate.