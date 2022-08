CorSera - Milan, l'infortunio di Tonali rischia di modificare i piani di rafforzamento dei rossoneri in mezzo al campo

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

L'infortunio ai flessori di ieri di Sandro Tonali, che se si fosse stirato dovrebbe restare fuori per un mese, rischia di modificare i piani di rafforzamento del Milan a centrocampo: come spiega il Corriere della Sera in edicola questa mattina, il club rossonero avrebbe preferito aspettare la fine del mese per accaparrarsi a condizioni vantaggiose un giovane in prestito dopo la partenza di Bakayoko. A questo punto però Maldini e Massara potrebbero essere costretti ad intervenire subito e magari andare su un profilo più esperto.