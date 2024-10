CorSera - Milan, la posizione di Fonsca resta sotto esame: servono subito altri risultati

vedi letture

Quella contro l'Udinese è stata la vittoria di Paulo Fonseca che con alcune scelte forti ha lanciato il messaggio che il Milan viene prima di tutto e che non ci sono più intoccabili, ma un solo successo non può basta, ora servono subito altri risultati positivi a partire dal sfida di Champions League di domani sera contro il Bruges.

Come spiega stamattina il Corriere della Sera, il tecnico rossonero ha una doppia missione contro i belgi: fare i primi punti in Europa dopo le sconfitte nelle prime due giornate contro Liverpool e Bayer Leverkusen e consolidare con la seconda vittoria in pochi giorni la sua traballante panchina, che resta monitorata dal club di via Aldo Rossi.