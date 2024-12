CorSera: "Milan, la resa dei conti. Possibili panchine punitive con il Genoa"

"Milan, la resa dei conti: possibili panchine punitive con il Genoa" scrive oggi il Corriere della Sera nella sua sezione sportiva. Fonseca duro con i giocatori che l’hanno deluso: possibili panchine punitive nella partita col Genoa. Ibrahimovic non era a Milanello ma ha visto l’allenatore. "Il portoghese, che non è affatto esente da colpe, non intende più fare da parafulmine", sottolinea il quotidiano. Theo Hernandez, Calabria e Tomori nell'occhio del ciclone.

Nel post-partita di Milan-Stella Rossa, Paulo Fonseca non era soddisfatto della sua squadra e si è lasciato andare ad un duro sfogo contro i suoi giocatori: "Contento per il risultato, non per la prestazione, siamo sempre sulle montagne russe, devo parlare con i giocatori. Io lavoro tutti i giorni per il bene della squadra, ma all’interno del gruppo non so se tutti possono dire la stessa cosa. Mai mi fermerò. Io ho la coscienza a posto. Se ci sarà bisogno di far giocare i ragazzi della Primavera o del Milan Futuro, lo farò. Senza problemi".