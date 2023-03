CorSera - Milan, le difficoltà di Leao: la nuova posizione in campo non lo agevola

MilanNews.it

© foto di © DANIELE MASCOLO

Rafael Leao sta vivendo un momento complicato e non riesce ad essere più decisivo come in passato. Cosa c'è dietro a queste difficoltà? Secondo il Corriere della Sera, uno dei motivi del suo rendimento negativo è la nuova posizione che ricopre dopo il cambio di modulo: se nel 4-2-3-1 giocava largo e aveva più spazio, ora con il 3-4-2-1 il portoghese è costretto a muoversi nel traffico. A questo si aggiunge poi che ora gli avversari lo conoscono e lo marcano di più.