Senza Zlatan Ibrahimovic squalificato, ieri contro il Genoa, Stefano Pioli ha schierato Rafael Leao come prima punta, ma il giovane portoghese ha fallito ancora una volta: come spiega l'edizione del Corriere della Sera in edicola questa mattina, la partita di ieri ha confermato che quello del centravanti non è il suo ruolo.