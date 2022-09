CorSera - Milan, Leao sogna un'altra serata da star

MilanNews.it

Dopo essere stato decisivo nel derby vinto sabato in rimonta contro l'Inter con due reti e un assist, Rafael Leao sogna un'altra serata da star stasera contro il Salisburgo in Champions League. Lo scrive stamattina il Corriere della Sera che spiega che in attacco, oltre lui, Stefano Pioli si affiderà ancora una volta ad Olivier Giroud, in gol anche lui contro l'Inter.