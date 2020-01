Dopo il passaggio al 4-4-2, Suso è finito ai margini del progetto rossonero e per questo avrebbe chiesto la cessione. Il problema è che per ora in via Aldo Rossi non sono arrivate proposte concrete: come riferisce il Corriere della Sera, nemmeno l’interesse del Siviglia per lo spagnolo si è concretizzato in offerte reali.