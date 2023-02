CorSera - Milan, Maignan rientrerà tra Tottenham e Monza

MilanNews.it

Mike Maignan è mancato terribilmente al Milan in quest mesi, ma per fortuna il suo ritorno in campo è sempre più vicino. Come riferisce stamattina il Corriere della Sera, il francese ci proverà per il Tottenham, anche se, dopo il lungo stop, non si vogliono correre rischi e quindi il rientro potrebbe slittare al match successivo contro il Monza.