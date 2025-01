CorSera: "Milan messo in riga con le regole di Sergio: 'Basta pance piene'"

"Milan messo in riga con le regole di Sergio: 'Basta pance piene'": titola così questa mattina il Corriere della Sera che spiega che per il tecnico rossonero la Supercoppa Italiana vinta fa parte ormai del passato, ora testa subito al campionato dove il Diavolo deve recuperare parecchi punti. "Chi sente la pancia piena per una Supercoppa non può stare al Milan" le sue parole ieri in conferenza stampa. "Il Milan ha vinto 19 scudetti e 7 Champions League, ma abbiamo 17 punti di svantaggio rispetto al primo posto in serie A. Da adesso dobbiamo iniziare a vincere e convincere per arrivare il più in alto possibile. La Supercoppa è il passato".

Da quando è arrivato al Milan, Conceiçao ha imposto al gruppo milanista una serie di regole sia dentro che fuori dal campo. Ecco alcuni esempi: limitazioni all’uso dello smartphone, ogni mattina prova del peso, vietato scendere in ciabatte a pranzo o alle riunioni. Nessuno dei giocatori ha fiatato, nemmeno quando il portoghese ha annunciato che si tornerà in ritiro a Milanello anche il giorno prima della partita.