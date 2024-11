CorSera: "Milan, missione Real per tenersi la Champions. Una chance d’oro per Leao"

"Milan, missione Real per tenersi la Champions. Una chance d’oro per Leao": titola così questa mattina il Corriere della Sera che spiega che, dopo tre punti nelle prime tre partite, per il Diavolo sarebbe importante domani sera uscire dal Bernabeu contro il Real Madrid con un risultato positivo in vista delle ultime quattro decisive sfide con Slovan Bratislava, Stella Rossa, Girona e Dinamo Zagabria.

Paulo Fonseca deciderà solo oggi chi partirà dal primo minuto, ma Rafael Leao sembra avere ottime chance per tornare finalmente titolare. In una partita così, c'è bisogno del suo talento e chissà che in una notte del genere non trovi quelle motivazioni che in campionato purtroppo spesso gli mancano.