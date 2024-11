CorSera - Milan, Morata vero leader ma deve segnare di più

Da quando è arrivato al Milan, l'impatto di Alvaro Morata è stato indiscutibile sotto l'aspetto della leadership, ma lo spagnolo deve segnare di più perchè il Diavolo ha bisogno anche dei suoi gol. Lo riferisce stamattina l'edizione odierna del Corriere della Sera che spiega che è vero che l'ex Atletico Madrid non è mai stato un bomber in carriera, ma due reti in nove partite di campionato sono pochi.

Ma come mai Morata segna così poco? Il motivo è anche tattico: più che un centravanti, lo spagnolo è un regista d’attacco e così finisce per giocare troppo lontano dall'area di rigore e dalla porta. Dopo aver saltato la trasferta di Champions League sul campo dello Slovan Bratislava per squalifica, Morata tornerà titolare stasera contro l'Empoli. Riuscirà a sbloccarsi in campionato dove non segna dal 27 settembre contro il Lecce?