Se Zlatan Ibrahimovic chiede 7,5 milioni di euro netti, la proposta del Milan per il suo rinnovo è la seguente: quasi 5 milioni netti, che possono arrivare a 6 grazie ai bonus. Come riferisce l'edizione del Corriere della Sera in edicola questa mattina, nessun club in Europa è disposto a dare così tanto all'attaccante svedese.