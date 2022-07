CorSera - Milan, niente aste per De Ketelaere: entro fine settimana i rossoneri vorrebbero capire se l’affare si può concludere

MilanNews.it

Il Milan non vuole assolutamente partecipare ad aste per Charles De Ketelaere, giovane trequartista del Bruges per il quale i rossoneri non hanno ancora trovato un accordo economico: l'ultima offerta da 28 milioni di euro più bonus non è stata ritenuta sufficiente dal club belga, che chiede almeno 30 milioni di parte fissa (oltre ovviamente ai bonus). Il club di via Aldo Rossi dovrà quindi fare un rilancio, ma il tempo stringe ed entro la fine di questa settimana i dirigenti milanisti vorrebbero capire se l’affare si può concludere. Lo riferisce stamattina il Corriere della Sera.