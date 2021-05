CorSera - Milan, nuovo nome l'attacco del prossimo anno: Olivier Giroud

Uno dei grandi obiettivi del Milan sul mercato estivo è un nuovo centravanti e per questo nelle ultime settimane diversi attaccanti sono stati accostati al Milan. L'ultimo nome per l'attacco rossonero è quello di Olivier Giroud, 34enne giocatore francese in scadenza di contratto al Chelsea che quindi in estate si muoverà a parametro zero. Lo riferisce stamattina il Corriere della Sera.