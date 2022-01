CorSera: "Milan, operazione sorpasso. Ibra a caccia di un altro record"

In vista del match di stasera dei rossoneri contro lo Spezia, l'edizione odierna del Corriere della Sera titola così: "Milan, operazione sorpasso. Ibra a caccia di un altro record". Con una vittoria, il Diavolo superebbe in classifica l'Inter che ieri ha pareggiato in casa dell'Atalanta (i nerazzurri dovranno poi recuperare la gara contro il Bologna). Stefano Pioli si affiderà ancora una volta in attacco a Zlatan Ibrahimovic che vuole tornare a segnare a San Siro dopo oltre 4 mesi. In caso di rete questa sera, lo Spezia diventerebbe l'81^ squadra a cui lo svedese ha segnato in carriera, superando così Cristiano Ronaldo.