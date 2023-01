CorSera - Milan-Osorio: i rossoneri hanno alzato la loro offerta a 5 milioni, ma l’Universidad de Chile chiede di più

Questa sera alle 20 si concluderà il mercato invernale. Salvo clamorosi colpi di scena, il Milan non chiuderà nessun nuovo acquisto, nonostante il tentativo anche ieri per Dario Osorio dell’Universidad de Chile: come riporta il Corriere della Sera, i rossoneri hanno alzato la loro offerta a 5 milioni di euro, ma il club cileno chiede di più per il giovane attaccante esterno.