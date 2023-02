CorSera - Milan, ottime notizie da Bennacer e Tomori: sono recuperati per il Tottenham

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Ieri da Milanello sono arrivate ottime notizie in merito alle condizioni di Ismael Bennacer e Fikayo Tomori: i due giocatori si sono infatti allenati in gruppo e sono quindi recuperati per il match di Champions League in programma domani sera a San Siro contro il Tottenham. Lo riferisce stamattina il Corriere della Sera.